La prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 28 gennaio apre con l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter: “Chiamatemi golazo. Eriksen infiamma già il popolo interista: Pochettino gli diede questo soprannome per la bellezza dei suoi gol. Quanto entusiasmo a Milano per il danese, che firmerà un contratto fino al 2024. Pronto per Conte già domenica a Udine. Ansia per Lautaro, oggi il giudice può fermarlo per 2 o 3 giornate: rischia il derby anche la Lazio”.