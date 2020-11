La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 6 novembre apre con il caos tamponi in casa Lazio: “Ciro, test decisivo. Oggi l’ultimo esame per giocare Lazio-Juve. Tamponi, la Lega cambia”. In taglio alto, invece, spazio ai risultati di Europa League: “Tracollo Milan, furia Ibra. Napoli, rimonta d’oro. La matita della Roma: Mayoral ok”.