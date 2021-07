EDICOLA CDS – Conte voce di Sky, salta la barricata: l’offerta all’ex tecnico Inter

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con l'impatto di Jose Mourinho sulla Roma: "Mou spaventa tutti. Lo Special One esalta il carattere dei suoi. E Mancini: Mentalità giusta". Spazio in taglio basso per il futuro di Antonio Conte, per il quale si apre uno scenario a sorpresa: "Conte voce di Sky, salta la barricata: l'offerta all'ex tecnico dell'Inter", si legge.