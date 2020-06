EDICOLA CDS – Coppa Italia, calcio di rigore! Il Milan scoppia: Ibra contro Gazidis

La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 11 giugno apre con la situazione in casa Milan alla vigilia della semifinale con la Juventus: “Il Milan scoppia. Ibra contro Gazidis: “Ti presenti solo ora? Non è più il club di una volta”. Spazio anche per la Coppa Italia: “Calcio di rigore! Domani al via con Juve-Milan, il primo ritorno di semifinale di Coppa Italia: ufficializzata la rinuncia ai supplementari in caso di parità dopo i 90′, la qualificazione si decide dagli 11 metri. Gli specialisti prendono la mira”.