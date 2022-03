EDICOLA CDS – La Juve addosso. Derby, il re è Mou: dominio Roma, 3-0 alla Lazio

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola lunedì 21 marzo: si parla della corsa all'Europa in Serie A e della Nazionale

"La Juve addosso", titola in primo piano il Corriere dello Sport tornando sulla vittoria dei bianconeri che ora sono a -1 dall'Inter. In taglio medio spazio alla Roma: "Derby, il re è Mou", in merito al 3-0 contro la Lazio. In spalla si parla della Nazionale: "Italia, scatta la missione Qatar. Di Lorenzo out, è allarme difesa".