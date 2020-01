La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 16 febbraio apre con la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro l’Udinese. In taglio alto spazio per il mercato dell’Inter: “Eriksen, sì all’Inter. Ausilio a Londra ottiene la disponibilità del danese: ora l’accordo con il Tottenham. Stretta anche su Giroud. Supplemento di test fisici per Spinazzola, slitta l’annuncio”.