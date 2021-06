EDICOLA CDS – Hakimi -PSG per 70 milioni, l’Inter accetta l’offerta. Domani visite

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio al mercato nerazzurro, in particolare alla cessione ormai imminente di Hakimi, ma anche alla vittoria dell'Italia contro l'Austria, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina: "Hakimi va al PSG per 70 milioni. L'Inter accetta l'offerta: 65+bonus. Già domani le visite a Parigi. "Non svegliateci", il titolo sull'Italia dopo la vittoria con l'Austria: "Tra Lukaku e Ronaldo uno tocca agli azzurri", si legge.