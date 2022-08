EDICOLA CDS – Il Milan va più forte, ma l’Inter tiene il passo: Dumfries gela Lecce

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Vincono le due milanesi al primo test stagionale nella nuova Serie A Tim. Una prova di forza per entrambe, condizionata da episodi favorevoli ai rossoneri e sfavorevoli ai nerazzurri, ma questo sembra non interessare al Corriere dello Sport. "Il Milan va più forte", si legge in prima pagina.