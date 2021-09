EDICOLA CDS – Inter, atto di forza: Inzaghi travolge il Bologna. Messaggio alle rivali

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 19 settembre apre con la vittoria dell'Inter per 6-1 sul Bologna: "Inter, atto di forza: Inzaghi travolge il Bologna e manda un messaggio alle rivali. Dzeko, entrato per l'infortunio di Correa, segna una doppietta. In gol anche Lautaro, Skriniar e Barella".