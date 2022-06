EDICOLA CDS – Inter, Bastoni apre al Tottenham. Al suo posto può arrivare Senesi

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Alessandro Bastoni non si tocca. Almeno per i tifosi dell'Inter, perché da più parti continuano a rimbalzare voci sul suo futuro e sembra che in viale della Liberazione stiano prendendo in considerazione l'idea di sacrificarlo a fronte di una cospicua offerta.