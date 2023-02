EDICOLA CdS – Inter-Milan, Lautaro sfida Giroud: derby senza fine

Inter e Milan saranno di fronte domenica sera al Meazza e sarà occasione di nuovo per Lautaro Martinez di sfidare Olivier Giroud, sconfitto in finale mondiale e anche nell'ultimo derby disputato. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina spazio proprio ad un focus sui due attaccanti. Come finirà il prossimo duello? Presto lo scopriremo.