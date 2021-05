EDICOLA CDS – Inter, PSG su Hakimi: si chiude a 70 milioni

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 29 maggio apre con il ritorno alla Juventus da parte di Massimiliano Allegri. In taglio alto spazio per il mercato dell'Inter: "Inter, PSG su Hakimi: si chiude a 70 milioni. La mossa del club francese: accordo a un passo con i nerazzurri. Inzaghi ha firmato per 2 anni a 4 milioni: slitta l'ufficializzazione".