La prima pagina del quotidiano in edicola martedì 19 ottobre in vista degli impegni in Champions League di domani

Alessandro Cosattini

"Arbitri e var una disfatta", è il titolo del Corriere dello Sport che parla degli ultimi casi arbitrali del weekend. Nella fotonotizia a centro pagina spazio al ko della Fiorentina contro il Venezia. In taglio basso, invece, gli impegni di Inter e Milan in Champions contro Sheriff e Porto: "Inzaghi e Pioli, che ansia: sono alla resa dei conti", si legge.

EDICOLA CDS – Inzaghi e Pioli, che ansia: Inter e Milan alla resa dei conti