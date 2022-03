EDICOLA CDS – Inter, risveglio Toro: Lautaro, show e tripletta. Inzaghi in testa

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio inevitabilmente alla manita rifilata dall'Inter alla Salernitana sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. I nerazzurri tornano in vetta, in attesa di Napoli-Milan di domenica, e con una gara ancora da recuperare contro il Bologna.