EDICOLA CDS – Inter, Zhang a Milano per il titolo. Agnelli: “Suarez? Fece tutto Paratici”

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Torna in campo la Roma in Europa League. Domani sera i giallorossi saranno chiamati ad affrontare il Manchester United nella semifinale d'andata che può valere un'ipoteca importante verso la finale. Di questo, ma non solo, si parla sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Spazio anche al rientro in Italia di Steven Zhang, presidente dell'Inter, che "dopo le feste dovrà risolvere i problemi economici", e ai verbali del caso Suarez e le parole di Andrea Agnelli.