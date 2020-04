La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 17 aprile apre con la situazione del mondo del calcio in merito all’emergenza Coronavirus: “”Invasione di campo”. Dura reazione di Lega e Figc al presidente del Coni. Dal Pino contro Malagò: “Da lui leggerezza ed ingerenza, noi in dialogo con tutti per tutelare il calcio e i diritti tv. Spadafora: “Spero di far ripartire lo sport il 4 maggio”. Coppe europee, le date per le finali: 5-8 e 26-29 agosto”, si legge.