EDICOLA CDS – Tradita da Ronaldo: Juve fuori di nuovo agli ottavi. Formula Conte con le grandi

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 10 marzo apre con l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto: "Tradita da Ronaldo. Juve fuori di nuovo agli ottavi: non basta il 3-2 sul Porto". Spazio di spalla anche per l'Inter: "Formula Conte con le grandi: nerazzurri primi anche negli scontri diretti".