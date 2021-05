EDICOLA CDS / Juve, Pirlo senz’appello. Gattuso: “Insigne, via con me”

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domani, mercoledì 19 maggio, con la Coppa Italia e il futuro di Gattuso in primo piano

Spazio anche all'addio di Gattuso al Napoli: "Insigne, via con me". Il quotidiano aggiunge: "Il tecnico del Napoli pronto a partire: la Viola lo aspetta, lui ci pensa. Gattuso in uscita tenta il capitano azzurro, ancora senza rinnovo".