La delusione in casa Juve dopo le brutte notizie arrivate ieri tra campo e tribunale è una buona notizia per l’Inter. I nerazzurri proveranno ad approfittare del passo falso della squadra di Pirlo, rispedita a -6 anche dalla sentenza sul ricorso del Napoli dopo i fatti dello scorso 4 ottobre. Molto importante sarà la gara con l’Hellas Verona. Si parla ovviamente di questo sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.