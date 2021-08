EDICOLA CDS – Lukaku spiazza l’Inter: voglio il Chelsea. Zapata e Dzeko le alternative

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea per la seconda volta in carriera. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola domani mattina. "Voglio il Chelsea", scrive il quotidiano in prima pagina, ribadendo la volontà del calciatore, decisiva ai fini del trasferimento.