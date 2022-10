EDICOLA CDS – Mou affonda l’Inter. Marotta fa scudo a Inzaghi

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 2 ottobre: grande spazio all’Inter dopo il ko con la Roma.

"Mou affonda l'Inter. Dybala e Smalling paralizzano San Siro, Marotta fa scudo a Inzaghi", questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per il taglio centrale della prima pagina. C'è spazio anche per le vittorie di Napoli e Milan, oltre che per la sfida tra Juventus e Bologna.