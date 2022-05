EDICOLA CDS – Inter, Bastoni salva Lautaro. Handanovic prolunga, Perisic riflette

Ampio spazio al mercato dell'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 20 maggio

Ampio spazio al mercato dell'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 20 maggio. "Inter, Bastoni salva Lautaro", si legge in apertura. E ancora: "Sorpresa: Handanovic prolunga, Perisic riflette". Si parla poi della festa scudetto del Milan, delle parole di Vlahovic in casa Juventus, dell'impegno della Roma col Torino e della Salernitana.