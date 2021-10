EDICOLA CDS – Moratti: “Juve-Inter ’98 non l’avrebbe cambiata neanche la VAR”

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Grande spazio ad un'intervista esclusiva a Massimo Moratti sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. L'ex presidente dell'Inter si proietta sul derby d'Italia di domenica, non risparmiando una frecciata ai bianconeri per quanto accaduto in passato.