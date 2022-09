EDICOLA CDS – A muso corto: all’Inter basta un solo gol per battere il Torino

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 11 settembre: si parla anche della vittoria dell'Inter col Torino arrivata grazie a un gol di Brozovic. Inoltre, spazio ai successi di Napoli e Milan, rispettivamente con Spezia e Sampdoria. "A muso corto", titola il quotidiano in merito ai successi del sabato, tutti di misura. In attesa delle partite di domenica, con la Juve impegnata in casa con la Salernitana tra le altre.