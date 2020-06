EDICOLA CDS – No, Alex no! Terribile incidente, Zanardi gravissimo. Campionato, è il nuovo inizio

La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 20 giugno apre con il tragico incidente a cui è andato incontro Alex Zanardi: “No, Alex no! Terribile incidente, Zanardi gravissimo. Il 53enne campione ha perso il controllo della sua handbike durante una gara in val d’Orcia ed è finito contro un camion. Operato alla testa: lotta per la vita”. Spazio anche per la ripresa del campionato di Serie A: “Campionato, è il nuovo inizio. Si riparte dopo 103 giorni. Via ai recuperi: alle 19.30 c’è Torino-Parma e alle 21.45 la prima di Zenga con il Cagliari a Verona. Domani Atalanta-Sassuolo e Inter-Samp”.