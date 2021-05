La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 8 maggio apre con il caos Superlega: "Ultimatum alla Juve. Multati i 9 club pentiti, minaccia di deferimenti per Real, Barça e bianconeri". Sotto spazio anche per il momento in casa Inter: "No ai premi scudetto: è rivolta all'Inter", scrive il quotidiano.