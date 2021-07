EDICOLA CDS – Cristiano Ronaldo tiene in sospeso la Juve, Icardi ci crede

La prima pagina del quotidiano in edicola lunedì 19 luglio

"Ronaldo: Decido io", il titolo in primo piano nella prima pagina del Corriere dello Sport per commentare l'ultimo post Instagram di CR7. In taglio medio, spazio alla Roma e a Mou: "Mourinho riabilita Capitan Dzeko", oltre al Napoli: "Poker di Osimhen, la prima è show". In taglio basso si parla di Lazio e ancora degli azzurri di Luciano Spalletti.