EDICOLA CDS – Quelli di Wembley, l’Italia riprende il cammino verso il Qatar

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

L'Italia torna in campo domani sera per riprendere il cammino di qualificazione verso Qatar 2022. Gli azzurri affronteranno la Bulgaria a Firenze con l'autorevolezza che porta con sé la vittoria di Wembley. Lo sottolinea a dovere la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.