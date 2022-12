EDICOLA CDS – Raspadori: “Scudetto per Diego”. Fuorigioco, si cambia subito

Di seguito la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 20 dicembre: c'è spazio per un'intervista a Jack Raspadori

Di seguito la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 20 dicembre: c'è spazio per un'intervista a Jack Raspadori. "Scudetto per Diego", le parole dell'attaccante del Napoli. Di spalla spazio a Messi, in taglio basso si parla della novità che riguarda il fuorigioco in Serie A e soprattutto dell'ultimo saluto di Roma a Sinisa Mihajlovic.