EDICOLA CDS – Rifacciamolo. Mancini: “Vogliamo la Nations”. Vlahovic all’asta

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 6 ottobre apre con l'impegno dell'Italia in Nations League contro la Spagna: "Rifacciamolo. Mancini: "Vogliamo la Nations". Insigne falso nove la prima scelta". In taglio alto spazio a Vlahovic e alla rottura con la Fiorentina: "Vlahovic all'asta. Commisso a carte scoperte: "Ha detto no al rinnovo". Grandi club all'assalto, Juve e Atletico all'assalto".