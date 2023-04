EDICOLA CDS – Roma contro Milano, incrocio per la Champions: Inzaghi punta su Lukaku

La lotta per un posto nella prossima Champions League entra nel vivo. A prescindere da cosa accadrà nel doppio derby in programma tra poche settimane, il prossimo turno di Serie A regala per la classifica incroci fondamentali tra Roma e Milano. Inter-Lazio e Roma-Milan, nel dettaglio, segneranno almeno in parte il destino di queste quattro squadre impegnate per la conquista di un pass per la massima competizione. Anche di questo si parla sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.