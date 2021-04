EDICOLA CDS – Roma, tutto contro. Zhang va sulla strada del Barça

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio principalmente alla debacle europea della Roma in casa del Manchester United, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. "Roma, tutto contro", scrive il quotidiano, che sull'Inter invece precisa: "Zhang va sulla strada del Barça: stadio e club nello stesso pacchetto per raccogliere fondi come fecero i catalani".