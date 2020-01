EDICOLA / CdS: Inter, el segna semper Lu. Spinazzola-Politano: fatto. Vecino carta per Eriksen

Il Corriere dello Sport parla in prima pagina della vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari e il protagonista della ‘copertina’ è Lukaku e il titolo è una tipica espressione milanese. “El segna semper Lu. Coppa Italia, doppietta di Lukaku l’Inter stende i rossoblù e vola ai quarti. Il belga realizza il primo gol dopo 21 secondi e il terzo gol. Raddoppio di Borja Valero. I sardi in rete con Oliva. Ranocchia chiude il conto. A fine gennaio la sfida con la vincente di Fiorentina-Atalanta”. E per quanto riguarda il mercato: “Politano torna alla Roma, Spinazzola da Conte. Accordo a titolo definitivo tra il club giallorosso e l’Inter. Oggi le visite mediche. La carta Vecino per arrivare ad Eriksen”.