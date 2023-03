EDICOLA CDS – Stankovic: “Mou ti migliora. Mi tirò fuori un 30% che non pensavo di avere”

Dejan Stankovic parla del suo passato, che in realtà è anche il suo futuro prossimo. Sì, perché José Mourinho ha rappresentato tantissimo nella carriera del serbo all'Inter, ma al rientro sarà il suo avversario in Roma-Sampdoria di domenica prossima. "Mou ti migliora. Mi tirò fuori un 30% che non pensavo di avere", si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Spazio nell'intervista concessa anche al ricordo di Sinisa Mihajlovic e non solo.