EDICOLA CDS – Stasera l’Inter può tornare in vetta: Dzeko-Lautaro in attacco

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 4 marzo apre con le parole di Paulo Dybala che crede allo scudetto. Spazio anche per l'impegno di questa sera dell'Inter contro la Salernitana: "Stasera l'Inter può tornare in vetta. I campioni non vincono da 40 giorni: Dzeko-Lautaro in attacco, Perisic sarà risparmiato in vista del Liverpool. Brozovic fa gli straordinari".