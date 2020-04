EDICOLA CDS – Stiamo tornando. La Figc insiste per la ripresa, i club pronti a…

La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 12 aprile apre con la ripresa del campionato di Serie A, che probabilmente avverrà nel mese di maggio: “Stiamo tornando. La Figc insiste per la ripresa, i club pronti a richiamare 500 calciatori per le visite. Gravina punta a una deroga per i test sanitari dal 27 aprile, poi 4 settimane di allenamenti e la ripresa dal 31 maggio. Mercoledì il protocollo dei medici. Trentacinque stranieri al rientro, c’è il nodo contagiati”, si legge.