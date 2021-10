EDICOLA CDS – Thohir: “Zhang trovi un acquirente degno dell’Inter”

Su FcInter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio ad una intervista esclusiva ad Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. “Zhang trovi un acquirente degno dell’Inter. Ha rispetto per gli italiani, lascerà al momento giusto”, ha detto l’indonesiano. Domani nella rassegna di Fcinter1908 altri stralci dell’intervista.