La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 3 gennaio apre con gli impegni ravvicinati della Juventus: "Juve, tutto contro. Confermata la Supercoppa il 12 con l'Inter". Spazio in taglio basso per la situazione legata a Romelu Lukaku: "Tuchel fa fuori Lukaku: quanti bomber in rottura".