La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 11 marzo apre con il passaggio ai quarti di finale di Champions League dell’Atalanta e con la possibilità di disputare i playoff a fine stagione per assegnare lo scudetto. “Viva i playoff”, scrive il quotidiano, illustrando poi tutti gli scenari possibili. Spazio anche per l’Inter e per l’Europa League: “Spagna, niente voli: per Roma e Inter ottavi col brivido”.