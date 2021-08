EDICOLA CDS – Insigne apre all’addio: “Posso andar via”. Inter pronta

La prima pagina del quotidiano in edicola venerdì 13 giugno: c'è ampio spazio anche per il mercato dell'Inter

"Posso andar via". Il Corriere dello Sport apre con questo virgolettato di Lorenzo Insigne, che può lasciare il Napoli. Inter pronta. "Colpo Dumfries, l'erede di Hakimi", si legge anche sul quotidiano. Grande spazio dunque per l'Inter sulla prima pagina del Cor Sport in edicola venerdì 13 agosto.