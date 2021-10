EDICOLA CDS – Lo scatto di Giroud: il Milan allunga. Inter per rilanciarsi

La prima pagina del quotidiano in edicola mercoledì 27 ottobre: si parla anche di Inter, con Inzaghi che si affida a Lautaro

"Lo scatto di Giroud", è il titolo del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 27 ottobre. Il Milan allunga a +3 sul Napoli grazie al successo di misura per 1-0 contro il Torino. Inter e Juve per rilanciarsi, si legge in taglio basso, con Inzaghi che si affida a Lautaro Martinez contro l'Empoli.