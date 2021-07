EDICOLA CDS – OsiNapoli, che impresa: Spalletti applaude, Bayern ko

La prima pagina del quotidiano in edicola domenica 1 agosto: grande spazio per le amichevoli estive e le Olimpiadi

Il Corriere dello Sport in edicola domenica 1 agosto titola in primo piano: "OsiNapoli, che impresa", in riferimento alla vittoria degli azzurri di Spalletti per 3-0 contro il Bayern Monaco in amichevole. Spazio anche alla Juventus: "Ramsey regista mossa di Max", alla Roma: "Carattere Mou manca il gol" e al Milan: "Subito Giroud, sprint per Ilicic". In taglio alto si parla invece di Olimpiadi.