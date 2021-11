La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 1 dicembre: si parla anche dell'Inter di Inzaghi

"Paulo sveglia la Juve". Apre così il Corriere dello Sport in edicola mercoledì 1 dicembre. "Milan e Inter, caccia al Napoli", si legge in taglio basso verso le gare per la 15ª giornata di Serie A.