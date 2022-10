EDICOLA TS – L’esorcista: Maccabi-Juve, contro la paura c’è Di Maria

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 10 ottobre: spazio agli impegni di Champions League

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 10 ottobre: spazio agli impegni di Champions League. Tuttosport apre la prima pagina con la foto di Di Maria e il titolo: "L'Esorcista". In spalla spazio al Milan: "Chelsea ti facciamo Blues" e sotto al titolo in primo piano lancia l'intervista a Rizzitelli: "EuroToro con un bomber".