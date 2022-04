EDICOLA TS – Frenata Milan! Rossoneri bloccati a San Siro dal Bologna

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Bologna e si fa rosicchiare due punti da Napoli e Inter. Ecco come titola Tuttosport

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Bologna e si fa rosicchiare due punti da Napoli e Inter. Ecco come titola Tuttosport: "Frenata Milan! I rossonero bloccati a San Siro da un coraggioso Bologna e uno strepitoso Skorupski. Ora il Napoli è a -1 e l'Inter, con una partita in meno, si avvicina a -4".