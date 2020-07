La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di giovedì 2 luglio apre con l’ottima vittoria dell’Inter ai danni del Brescia: “Inter, ci 6: Brescia spianato con sei gol. I nerazzurri non mollano. Brilla Sanchez: due rigori e due assist. La polemica di Conte: “Attaccate me, non la squadra. Qui si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto”.