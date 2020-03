“Godin accusa: ‘Esposti al virus. Il difensore dell’Inter in Uruguay: ‘Hanno voluto che continuassimo a giocare fino al momento in cui il sistema sanitario è andato in tilt“. Così, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore, vengono riportate le parole di Diego Godin, difensore dell’Inter, sulla situazione coronavirus.

(Fonte: Corriere dello Sport)