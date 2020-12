Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è finito nel mirino della critica perché sempre in campo nonostante qualche partita sotto la sufficienza: “CR7 l’intoccabile. Cristiano sempre in campo anche quando gioca male. Dybala sacrificato. È un caso la sua inamovibilità nella Juve“. Si parla anche dell’espulsione di Insigne arrivata nel corso di Inter-Napoli: “Insigne, la rabbia e l’attesa. In arrivo la squalifica per l’espulsione“.