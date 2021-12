EDICOLA TS – Inter contro Mou, Dzeko contro i fischi. Che incroci col passato!

Il giorno di Roma-Inter, il giorno in cui Josè Mourinho sfida la sua storia, in cui i ragazzi di Simone Inzaghi cercano punti importantissimi

E' arrivato il giorno di Roma-Inter, il giorno in cui Josè Mourinho sfida la sua storia, in cui i ragazzi di Simone Inzaghi cercano punti importantissimi per continuare la rincorsa scudetto. Ecco come titola Tuttosport sul big match dell'Olimpico: "Inter contro Mou, Dzeko contro i fischi. Alle 18 contro la Roma: che incroci col passato! All'Olimpico i nerazzurri ritrovano il tecnico del Triplete, il bomber i vecchi tifosi che non gli hanno perdonato l'addio".