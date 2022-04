EDICOLA – Inter da paura. Inzaghi risolve la pratica Verona e spaventa le due rivali

Si parla ovviamente della bella vittoria dell'Inter a San Siro contro il Verona sulla prima pagina del Corriere dello Sport

Si parla ovviamente della bella vittoria dell'Inter a San Siro contro il Verona sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Inter da paura. A San Siro decidono Barella e Dzeko, vetta di nuovo a un passo. In mezz'ora Inzaghi risolve la pratica Verona e spaventa le due rivali".